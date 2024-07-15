Симон: «Перед финалом я нервничал, а Ямаль и Уильямс веселились»

Голкипер сборной Испании Унай Симон признался, что чувствовал волнение перед финалом Евро-2024 с Англией.

Испанцы одержали победу (2:1) и стали победителями турнира. Лучшим игроком встречи был признан 22-летний Нико Уильямс, открывший счёт на 47-й минуте. Ассистировал ему, что примечательно, 17-летний Ламин Ямаль.

«Перед финалом, когда мы были в автобусе, я нервничал, а Ламин и Нико в это время танцевали и веселились. Эти ребята не знают границ», – приводит Barca Universal слова вратаря «красной фурии».

Ямаль получил награду лучшему молодому футболисту Евро-2024, а также стал лучшим ассистентом соревнования с четырьмя голевыми пасами. На счету Уильямса два гола и один ассист.