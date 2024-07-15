Мбаппе попал в символическую сборную Евро по версии известного портала

Килиан Мбаппе неоднозначно провёл турнир, но этого хватило для попадания в одну из символических сборных.

Форвард сборной Франции ограничился одним забитым мячом с пенальти и результативной передачей. Несмотря на это, капитан «трёхцветных» получил место в символической сборной Евро-2024 от WhoScored – выступление новичка «Реала» было оценено в 7,2 балла. Любопытно, что рядом с Мбаппе в атаке расположился Кай Хаверц (7,1), которого также много критиковали по ходу домашнего для сборной Германии турнира.

Места на флангах остались за Ламином Ямалем (Испания, 7,6) и Коди Гакпо (Нидерланды, 7,6). В центре – испанцы Дани Ольмо (7,9) и Фабиан Руис (7,7). Лучшими на позициях в обороне стали Йозуа Киммих (Германия, 7,5), Нуну Мендеш (Португалия, 7,5), Яка Бийол (Словения, 7,3) и Пепе (Португалия, 7,3). Среди вратарей больше всех преуспел Георгий Мамардашвили (Грузия, 7,8).