​Мата: «У Ямаля нет предела совершенству»

Бывший испанский футболист Хуан Мата высоко ценит выступления Ламина Ямаля, который стал в составе испанской сборной чемпионом Европы. Он признался, что уже давно следит за выступлениями вундеркинда, дебютировавшего в 15 лет.

- Я общался вчера с Хави и он мне сказал, что не видел такого таланта со времён Месси. Я не люблю такие сравнения, тем более с Месси, но думаю, что совершенству Ямаля нет предела, - цитирует слова Маты BBC Sport.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Испании выиграла у англичан со счётом 2:1. Она стала чемпионом Европы в четвёртый раз в своей истории после 1964, 2008 и 2012 годов.