Родри поделился мыслями после победы Испании на Евро

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес прокомментировал триумф своей команды на чемпионате Европы.
Испанцы взяли верх над англичанами в финальном поединке – 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль.
Для Родри встреча сложилась не лучшим образом: из-за повреждения он был вынужден покинуть поле уже в перерыве. Впрочем, это не помешало опорнику стать обладателем награды лучшему игроку турнира.
«Пожалуй, лучший день в моей карьере. Мы стали чемпионами Европы, самой успешной европейской сборной. Предыдущие поколения указали нам путь.
Мы вошли в историю, обыграв на пути в трофею четырёх чемпионов мира. У нас была сложнейшая сетка, но мы справились – это много говорит о менталитете команды. Де ла Фуэнте знал, что делает», – заявил в интервью RTVE Родри.
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