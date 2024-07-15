Нико Уильямс: «Мы сотворили историю»

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс высказался о победе команды на чемпионате Европы.

«Пока что мы не вполне осознаём то, что сделано. Завтра вернёмся в Испанию и сможем всем насладиться вместе с болельщиками, которые всегда дарили нам любовь и тепло. Мы сотворили историю», - слова Уильямса приведены на сайте УЕФА.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Нико Уильямс забил первый гол своей команды и был признан лучшим футболистом матча.

Добавим, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвёртый раз в истории (1964, 2008, 2012, 2024).