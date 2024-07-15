Оярсабаль высказался о победном голе в финале Евро-2024

Сборная Испании стала четырёхкратным чемпионом Европы. В финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1. Автором победного гола стал Микель Оярсабаль, который точно пробил с близкой дистанции после паса Марка Кукурельи с левого фланга.

После финальной битвы Оярсабаль дал комментарий по поводу своего решающего результативного удара.

«Я выполнил свою задачу: мне посчастливилось забить победный мяч. Когда тебе везёт с голом, это самое лучшее. У меня был сложный период из-за травмы, так что эта радость – особенная в связи с тем, через что мне пришлось пройти», - слова Оярсабаля приводит УЕФА со ссылкой на RTVE.

В следующий раз сборная Испании соберётся в сентябре.