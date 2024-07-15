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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де ла Фуэнте высказался о замене Родри в перерыве финального матча

15 Июля 2024 • 02:32 Комментировать
Испания
2:1
Англия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о неожиданной замене, произошедшей в перерыве финала Евро-2024 против Англии.

Перед началом второй половины встречи поле покинул лидер «красной фурии» Родри, получивший повреждение. Место опорного хавбека «Манчестер Сити» занял Мартин Субименди.

«Своими характеристиками Мартин очень похож на Родри. Мы хотели сохранить ту же структуру, что была до замены.

Думаю, Субименди великолепно провёл второй тайм. Он отлично заменил Родри, который заслуживает «Золотой мяч». В нашем составе выступают 26 лучших игроков мира», – цитирует Mundo Deportivo де ла Фуэнте.

Именно Родри был признан лучшим игроком завершившегося Евро-2024.

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Мората дал комментарий после победы Испании на Евро-2024
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​Линекер: «Боюсь, что Саутгейт уйдёт» 3
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Тренер Испании де ла Фуэнте высказался после победы на Евро-2024
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