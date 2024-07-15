​Шоу: «Должны извиниться перед фанами»

Сборная Англии потерпела неудачу в финальном матче чемпионата Европы, команда проиграла испанцам со счетом 1:2. Защитник английской сборной Люк Шоу прокомментировал итоги неудачного для своей команды матча, он счёл необходимым извиниться перед английскими болельщиками:

- Мы раздавлены. Я не знаю, что сказать. Мы верили, что это возможно, но оказалось, что нет. Я думаю, что фаны заслуживали победы. Я хочу поблагодарить их за поддержку, а также извиниться перед ними за то, что не получилось, - цитирует слова Шоу BBC Sport.

Сборная Англии никогда в своей истории не становилась чемпионом континента.