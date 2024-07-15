Тренер Испании ответил, что сказал игрокам в перерыве финала Евро-2024

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале Англию со счётом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме – после первой 45-минутки на табло Олимпийского стадиона в Берлине горели нули. После игры главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, что он говорил своим футболистам в перерыве.

«Ничего. Весь вопрос был только в укреплении того, что у нас есть, вопрос уверенности в правильном понимании того, как воспринимать этот матч. Они – лучшие в мире. Я уже говорил это прежде и остаюсь при своём мнении. И мы всегда можем стать ещё лучше», - слова де ла Фуэнте приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что сборная Испании на чемпионате Европы – 2024 выиграла все семь матчей, если брать 90 или 120 игровых минут.