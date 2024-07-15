Сборная Англии - первая, проигравшая два финала Евро подряд

Сборная Англии потерпела неудачу в финальном матче чемпионата Европы, команда проиграла испанцам со счетом 1:2. Напомним, что на прошлом чемпионате Европы в 2021 году сборная Англии также проиграла в финале - тогда это было против итальянцев.

Таикм образом, сборная Англии стала первой национальной командой, которая дважды подряд проиграла в финале чемпионата Европы. При этом, надо заметить, дважды кряду в финале Евро сыграли ещё лишь две команды - испанцы, которые выиграли оба раза (2008 и 2012), а также немцы, которые проиграли в 1992 году, но затем выиграли в финале чемпионата Европы 1996, прошедшего, по иронии судьбы, как раз в Англии.