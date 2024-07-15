Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы

Чемпионат Европы – 2024 завершился. Турнир выиграла сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1.

Стоит сказать, что следующий чемпионат Европы пройдёт через четыре года – летом 2028 года. Точные сроки проведения турнира ещё не определены, но предполагается, что Евро откроется 8 июня, а завершится 8 июля.

Евро-2028 пройдёт в Великобритании (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии. Матчи континентального футбольного форума пройдут на десяти стадионах, включая «Уэмбли».

Отборочный турнир следующего чемпионата Европы пройдёт с марта по ноябрь 2027 года.