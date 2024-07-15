​Палмер - самый молодой игрок, забивший после выхода на замену в финале Евро

Сборная Англии проиграла в финале чемпионата Европы испанцам, но во втором тайме, после того как футболист лондонского «Челси» Коул Палмер сравнял счёт почти сразу после своего выхода на замену, у поклонников «трёх львов» теплилась надежда. Как оказалось, Коул стал самым юным игроком, который забил в финальном матче чемпионата Европы после выхода на замену. На сегодняшний день ему 22 года и 69 дней.

Сборная Англии проиграла свой второй финал чемпионата Европы кряду. В 2021 они уступили итальянцам, но тогда это случилось лишь вследствие неудачного исполнения послематчевых пенальти.