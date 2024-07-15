Лучший игрок финала Евро-2024 поделился эмоциями после победы

Сборная Испании в финале чемпионата Европы обыграла Англию со счётом 2:1. Лучшим игроком поединка был признан вингер «красной фурии» Нико Уильямс, который стал автором одного из двух голов команды. Вскоре после финального свистка 22-летний Уильямс поделился своими эмоциями.

«Испытываю эйфорию, очень счастлив. Все наши люди этого заслуживают: наши семьи, болельщики... Чемпионы Европы! И теперь мы отправимся на чемпионат мира. Нам пришлось изрядно потрудиться. У Англии есть игроки, способные перевернуть ход встречи, но мы смогли дать им отпор», - слова Уильямса приводятся на сайте УЕФА со ссылкой на RTVE.

Напомним, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвёртый раз в своей истории. Ранее «красной фурии» это удавалось в 1964, 2008 и 2012 годах.

В следующий раз сборная Испании соберётся осенью, когда стартует следующий сезон Лиги наций.