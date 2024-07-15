Определились все четыре медалиста Евро-2024

Чемпионат Европы завершился. В течение месяца команды боролись за трофей, который в итоге достался сборной Испании. В финале континентального футбольного форума команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1.

Теперь были определены все четыре медалиста Евро-2024. Золотые медали достались, понятное дело, сборной Испании. Серебро завоевала сборная Англии, потерпевшая поражение в финале. А бронзу разделили национальные команды Франции и Нидерландов. Они заняли третье место на турнире, проиграв в полуфиналах.

Следующий чемпионат Европы пройдёт летом 2028 года в Великобритании и Ирландии.