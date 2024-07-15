​Крис Саттон: «Испания сыграла, а Англия - нет»

Сборная Англии потерпела неудачу в финальном матче чемпионата Европы, команда проиграла испанцам со счетом 1:2. Бывший английский нападающий Крис Саттон считает это закономерным - по его словам, испанцы сыграли лучше, а посему выиграли главную награду.

- Англичане не играли смело, не сделали шага, необходимого для победы. Для футбола в целом хорошо, что выиграла команда, которая показывала наилучший футбол - сборная Испании. Они сыграли в красивый футбол, а вот англичане - нет, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы в 2021 году сборная Англии также проиграла в финале - тогда это было против итальянцев.