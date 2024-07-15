Кейн высказался о будущем Саутгейта в сборной Англии после неудачи на Евро-2024

Сборная Англии ставила перед собой задачу выиграть чемпионат Европы - 2024. Решить эту задачу «трём львам» не удалось – в финале они проиграли Испании с результатом 1:2. После игры капитан английской сборной ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Гарета Саутгейта.

«Мы ясно дали понять, что любим тренера. Это его решение, и сейчас не время об этом говорить. Сейчас мы все просто испытываем боль», - рассказал Кейн, давая комментарий для BBC.

На прошлом чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года, сборная Англии тоже проиграла в финале. Тогда «три льва» уступили итальянцам.