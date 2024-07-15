Кейн нанёс лишь один удар по воротам за два финала Евро

Главный английский нападающий Гарри Кейн так и не смог развернуться в матче против сборной Испании, его заменили, и сборная Англии проиграла финал испанцам. В общей сложности, сыграв 181 минуту за два финала чемпионатов Европы, Гарри Кейн лишь один раз пробил по воротам.

Удручает и другая статистика - к примеру, за эти два финала Кейн лишь один раз прикоснулся к мячу в чужой штрафной площади, да и в целом, лишь 58 раз касался мяча за эти два финальных матча.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы в 2021 году сборная Англии также проиграла в финале - тогда это было против итальянцев.