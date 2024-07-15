​Ширер: «Думаю, это последняя игра Саутгейта»

Сборная Англии проиграла в финальном матче чемпионата Европы испанцам, у неё снова не получилось выиграть континентальное первенство. Легендарный Алан Ширер считает, что после этой игры наставник сборной Гарет Саутгейт подаст в отставку - таким он видит дальнейший ход событий.

- Я подозреваю, что это последняя игра Саутгейта в качестве наставника английской сборной. Дома будут очень разочарованы. Мы могли играть в более атакующий футбол. Саутгейт проиграл два финала подряд, это больно, и, я думаю, что он может уступить дорогу кому-то другому, - цитирует слова Ширера BBC Sport.