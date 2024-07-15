Злой Беллингем ударил ногой по контейнеру с напитками

Полузащитник Джуд Беллингем был очень зол после поражения сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2024 против Испании. Вскоре после финального свистка англичанин подошёл к скамейке запасных, где ударил ногой по контейнеру с напитками.

Понять эмоции Беллингем не сложно – полузащитник уже в 21 год мог стать чемпионом Европы. Впрочем, завоевать трофей «трём львам» не удалось.

Как известно, сборная Англии ещё ни разу в истории не становилась чемпионом Европы. «Три льва» проиграли во втором финале подряд – три года назад в битве за этот трофей англичане уступили Италии по пенальти после ничьей 1:1.