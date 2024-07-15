​Рио Фердинанд также считает, что Саутгейту придётся уйти

Сборная Англии проиграла в финальном матче чемпионата Европы испанцам, у неё снова не получилось выиграть континентальное первенство. Бывший игрок команды Рио Фердинанд считает, что эта неудача может стоить поста Гарету Саутгейту - он считает, что наставник национальной команды не лучшим образом распорядился игроками, имевшимися у него в наличии:

- У нас много талантов, но есть ощущение, что ими распорядились не лучшим образом. Я думаю, что за это несёт ответственность тренер. Футбольной Ассоциации предстоит принять непростое решение, - цитирует Фердинанда BBC Sport.