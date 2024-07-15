Мората дал комментарий после победы Испании на Евро-2024

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы. В финальной битве за трофей команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1. После игры комментарий дал капитан «красной фурии» Альваро Мората.

«Спасибо людям, которые верили в нас. Позитивные сообщения влекут за собой позитивные вещи. Надеюсь, люди гордятся этой командой. У нас есть ребята, которым 17 лет, 21 год… В начале турнира я говорил, что у нас много звёзд в составе.

Поднятие трофея? Я всегда думал об этом, ещё с момента начала выступлений за юношескую сборную. Я могу только поблагодарить всех моих партнёров», - сказал Мората La 1.