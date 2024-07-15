​Линекер: «Боюсь, что Саутгейт уйдёт»

Сборная Англии проиграла в финальном матче чемпионата Европы испанцам, у неё снова не получилось выиграть континентальное первенство - титул чемпиона Европы ещё не покорялся ей. Бывший голеадор английской сборной Гари Линекер опасается, что главный тренер команды Гарет Сайтгейт может сложить полномочия после ещё одной неудачи:

- Я подозреваю, что Гарет может сказать - «с меня хватит». Это жёсткая, очень требовательная работа, - цитирует слова Линекера BBC Sport.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы сборная Англии также проиграла в финале - тогда это было против итальянцев.