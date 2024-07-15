Тренер Испании де ла Фуэнте высказался после победы на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий после победы над Англией со счётом 2:1 в финале чемпионата Европы.

«Нельзя был счастливее, видя болельщиков, футболистов… Сегодня был замечательный день, команда заслуженно стала чемпионом Европы. Я очень счастлив и горжусь этим. Также я надеюсь, что это импульс к тому, чтобы становиться лучше с каждым днём.

Безупречный турнир? Всегда можно совершенствоваться, и это наша цель. Преимущество нашей команды в том, что мы всегда думаем о том, как дальше прогрессировать. Мы собираемся добиться этого», - сказал де ла Фуэнте La 1.