​Родри: «Мы творим историю»

Сборная Испании в четвёртый раз в своей истории стала чемпионом Европы, она обыграла англичан в финальном матче Евро-2024 со счётом 2:1. Испанский полузащитник Родри прокомментировал успех своих соотечественников:

- Мы очень счастливы. Мы творим историю, но не будем останавливаться на этом. У нас очень талантливая команда и мы будем стремиться к новым успехам. Но сперва как следует отпразднуем эту победу, - цитирует слова Родри BBC Sport.

В предыдущий раз испанцы становились чемпионами Европы в 2012 году, а ещё раньше это случалось в 2008 и 1964 годах. Англичане ни разу не становились чемпионами континента.