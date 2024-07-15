Ямаль прокомментировал победу на Евро-2024

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль дал комментарий после победы над Англией (2:1) в финале чемпионата Европы.

«Я очень счастлив, это мечта. Это лучший подарок на день рождения, и теперь я хочу поехать к своей семье, чтобы отпраздновать. Когда соперник сравнял счёт, они оказывали на нас большое давление. Но у нас команда, которая всегда готова вернуться и победить. Мои партнёры по команде мне очень помогают. Я чувствую себя комфортно рядом с ними, и я очень счастлив», - сказал Ямаль La 1.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024. В субботу футболисту исполнилось 17 лет.