Саутгейт объяснил замену Кейна в финале Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу замены Гарри Кейна во втором тайме финала Евро-2024.

«Физически Кейну было тяжело. Он не в полной мере достиг того уровня, на который мы рассчитывали. Игры очень требовательны, и мы думали, что свежесть Олли [Уоткинса] позволит нам улучшить прессинг. Думаю, футболисты, которые вышли на замену, сделали то, о чём мы их просили», - сказал Саутгейт в интервью BBC One.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2. «Три льва» проиграли в финале на втором Евро подряд.