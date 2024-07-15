Саутгейт дал комментарий после поражения в финале Евро-2024

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после поражения от Испании в финальном матче чемпионата Европы.

«Мы боролись до самого конца финала. Думаю, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Мы хорошо оборонялись, но когда ты отбираешь мяч, нужно выходить из-под прессинга. Нам не удавалось это делать. Это означало, что у соперника было больше контроля над игрой, и это могло нас утомлять.

Тем не менее, мы смогли сравнять счёт. В конце мы могли и второй раз отыграться. Но, думаю, Испания была лучшей командой на этом турнире.

Наша сборная находится в хорошем положении с точки зрения полученного опыта. Большая часть этой команды сыграет на чемпионате мира и на Евро-2028. Есть на что рассчитывать, но сейчас это не утешает», - сказал Саутгейт BBC One.