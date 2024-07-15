Саутгейт рассказал, в чём было преимущество Испании над Англией

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после поражения от Испании (1:2) в финале чемпионата Европы. По мнению специалиста, соперник имел преимущество в виде одного дополнительного дня на подготовку.

«Определённо есть недостаток в том, что на подготовку у нас было на один день меньше. И все равно мы оставались в игре на протяжении 80 минут. На самом деле нам потребуется время, чтобы сделать выводы», - сказал Саутгейт BBC One.

Отметим, что сборная Англии проиграла в финале на втором Евро подряд – в 2021 году «три льва» уступили Италии по пенальти после ничьей 1:1.