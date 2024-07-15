Сборная Испании выиграла Евро-2024 с рекордом

Сборная Испании стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию со счётом 2:1. Стоит сказать, что «красная фурия» выиграла все семь матчей Евро-2024 по итогам 90 или 120 игровых минут. Испанцы обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1).

Семь побед на одном чемпионате Европы – новый рекорд турнира. При этом справедливости ради надо сказать, что раньше, до 2016 года, на Евро выступало меньше команд, и игр, соответвенно, было меньше. При этом ранее лишь одна сборная выигрывала на чемпионате Европы все матчи – сборная Франции на Евро-1984 (пять побед).