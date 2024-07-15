Саутгейт ответил на вопрос о будущем после поражения Англии в финале Евро

Сборная Англии потерпела поражение в финале чемпионата Европы. В решающей битве за трофей команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счётом 1:2. После игры рулевой английской национальной команды ответил на вопрос о своём будущем.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Мне нужно поговорить с правильными людьми. Сейчас не время», - сказал Саутгейт, давая комментарий для ITV.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Футбольная ассоциация Англии настроена на продление контакта с Гаретом Саутгейтом. Специалист работает с национальной командой с конца сентября 2016 года.