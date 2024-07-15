Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Они закончились. Страдания этой Англии. Они закончились в финале, хотя могли гораздо раньше. Они закончились справедливым поражением, они закончились очередным фиаско в финале международного турнира. Сборная Испании, которая покорила наши сердечки потрясающей игрой и 16-летним (уже 17-летним) Ямалем, взяла Евро четвёртый раз в своей истории, а Англия осталась ни с чем.

Из-за кого же «три льва» проиграли в финале? Давайте разбираться. Пройдёмся по худшим игрокам главного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 15:8, в створ – 5:3, угловые – 10:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

МАРК ГЕХИ – 4,0. Бежал рядом с Оярсабалем и проигрывал ему главный эпизод в матче. Сначала Микель начал голевую атаку, а потом завершил – и всё это под бдительным присмотром Марка. Но не более того.

Вообще Гехи неплох был в борьбе и этот Евро у него скорее получился, но свой момент в финале он загубил, а сопернику позволил забить решающий мяч.

КОББИ МАЙНУ – 4,0. Одна из надежд сборной Англии. Столько было возгласов, что Майну освежит центр поля, навяжет борьбу, но тут его молодецкий задор не сработал. Кобби слишком распылил внимание, пытался успеть везде. А в итоге его не было нигде.

Дважды неудачно пошёл в дриблинг, проиграл три единоборства из пяти, сделал всего 13 точных передач. Очень слабое влияние на игру для центрального полузащитника.

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БУКАЙО САКА – 3,5. А теперь о тех, кто обязан был влиять на игру ещё больше. Букайо буквально на своих плечах затащил сборную Англии в финал, тем более странным оказался его провал в главном матче.

Вообще ничего не создал Сака, проиграв фланг Кукурелье. За шевелюрой Марка он не успевал и в атаке, и в обороне. Не добежал Букайо, когда испанец сделал решающий прострел. А сам в пассив записал лишь три неудачных дриблинга.

ГАРРИ КЕЙН – 3,0. Уже второй матч Саутгейт признаёт, что нет смысла держать на поле «мёртвого» Кейна. Гарри вдрызг провалил Евро-2024 и никакие голы с левых пенальти не могут поднять ему статистику.

Замена главного форварда и капитана на 61-й минуте, разве нужны тут объяснения? Кейн был просто тенью, бледнейшей и слабой. Пять точных передач назад, жёлтая карточка, пять проигранных единоборств из семи. В полуфинале замена Кейна спасла Англию (Уоткинс показал, как должен играть форвард), но в финале этот ход уже не сработал.