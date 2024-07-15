Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024

Сборная Англии в воскресенье имела возможность впервые стать чемпионом Европы. Впрочем, в финале команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счётом 1:2. После игры с заявлением выступил король Великобритании Карл III.

«Хотя победа ускользнула от нас этим вечером, я, моя жена и вся моя семья призываем команду держать голову высоко. Все, кто участвовал в соревнованиях на любом уровне, знают, каким отчаянием может быть такой результат, когда ты был очень близок. Я сочувствую нашей команде, хотя мы поздравляем Испанию.

Но, пожалуйста, знайте, что сам выход в финал чемпионата Европы уже является большим достижением, которое заставляет нацию этим гордиться. Все мы будем продолжать рычать в поддержку «трёх львов» - и сегодня, и во время многих триумфов, которые, я не сомневаюсь, будут впереди», - сказал король.