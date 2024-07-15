Испанцы забили 15 голов на одном Евро – это рекорд

Сборная Испании вечером воскресенья выиграла Евро-2024. Победила в финальном матче турнира «красная фурия» сборную Англии со счётом 2:1.

Суммарно испанцы забили на этом Евро 15 голов. Как отмечает Opta Sports, это наилучший результат среди всех сборных, которые когда-либо участвовали в чемпионатах Европы.

Напомним, три гола испанцы отправили в ворота сборной Хорватии, затем по голу – итальянцам и албанцам соответственно. Четыре – в ворота сборной Грузии, два – в ворота сборной Германии и также два – в ворота сборных Франции и Англии соответственно.

Больше подробностей о прошедшем финале – в нашем отчёте.