Сборная Испании подняла над головой кубок Европы

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы. В воскресном финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1. Все три гола были забиты во втором тайме: за «красную фурию» забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, а за «трёх львов» - Коул Палмер.

После игры на Олимпийском стадионе в Берлине состоялась церемония награждения. В её окончании капитан сборной Испании Альваро Мората поднял над головой трофей – кубок Европы. После этого награду стали поднимать и другие футболисты испанской национальной команды.

Сборная Испании стала четырёхкратным чемпионом Европы.