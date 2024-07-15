Какие герои затащили Испании титул на Евро-2024

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы впервые за двенадцать лет. В финале «фурия роха» оставила не у дел сборную Англии в основное время – 2:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обозначило трёх людей, непосредственно благодаря которым команда Луиса де ла Фуэнте забрала себе золотые медали Евро-2024, и выставило им субъективные оценки.

Статистика матча: владение мячом – 65:35, удары по воротам – 16:9, в створ – 6:4, угловые – 10:2.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛАМИН ЯМАЛЬ – 8,0. Провёл первый матч в семнадцать лет на уже привычном уровне. Иначе могло быть? Парень логично увенчал крутой турнир со своим участием. Отдал голевую передачу на Нико Уильямса, пойдя в успешный дриблинг. Авторитетов не признаёт, собирается быть новым Месси. Если бы порешал при счёте 1:0 свою пару моментов, стал бы ещё большим героем. Тогда бы гол Палмера ничего не значил – если бы вообще случился.

НИКО УИЛЬЯМС – 8,0. Показывать товар лицом – это про него. Не оставил «Барселоне» шансов отказаться от его приобретения. Левый фланг – его вотчина. Три удара по воротам – это понятно. Важна реализация, а она была у Нико. Первый гол на его счету – тот, который взвинтил игру в начале второго тайма. Плюс три ключевые передачи – там уже за его партнёрами оставалось дело (несделанное в тех случаях).

МИКЕЛЬ ОЯРСАБАЛЬ – 9,0. Человек-касание. Вот так можно оставаться в тени (на скамейке) весь турнир (почти весь), а потом вдруг блеснуть самым ценным голом. Чемпионским. И навсегда вписать своё имя в число не просто победителей, а авторов чемпионшипбола (термин из тенниса, но поставим его здесь). Тут ничего сложного и одновременно ничего простого. Окажись в нужном месте в нужное время – и попадёшь в дамки.

Кирилл Иванцов