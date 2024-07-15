Ямаль получил награду после финала Евро-2024

В воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине проходил финальный матч чемпионата Европы. В нём сборная Испании оправдала статус фаворита, обыграв Англию со счётом 2:1.

Вскоре после финального свистка началась церемония награждения. Первым приз получил вингер «красной фурии» Ламин Ямаль – он был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024.

Стоит напомнить, что Ламин Ямаль только в субботу, за день до финального матча, отметил свой 17-й день рождения. На чемпионате Европы Ямаль записал на свой счёт один гол и четыре голевых паса на партнёров.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвёртый раз в истории.