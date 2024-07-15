Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес – лучший игрок прошедшего Евро-2024 в Германии. Награду хавбеку вручили вскоре после финала турнира, в котором «красная фурия» с Родри в составе обыграла сборную Англии (2:1).

Правда, в главном матче турнира Родри заменили. По итогу первого тайма он травмировался и отправился на скамейку.

Напомним, что по итогу победы на Евро испанцы стали чемпионами Европы в третий раз в 21 веке и в четвёртый раз в истории. Ни у одной другой сборной нет такого числа побед на Евро.