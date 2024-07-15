Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально

15 Июля 2024 • 00:17 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес – лучший игрок прошедшего Евро-2024 в Германии. Награду хавбеку вручили вскоре после финала турнира, в котором «красная фурия» с Родри в составе обыграла сборную Англии (2:1).

Правда, в главном матче турнира Родри заменили. По итогу первого тайма он травмировался и отправился на скамейку.

Напомним, что по итогу победы на Евро испанцы стали чемпионами Европы в третий раз в 21 веке и в четвёртый раз в истории. Ни у одной другой сборной нет такого числа побед на Евро.

Больше подробностей о прошедшей игре на Олимпийском стадионе в Берлине – в нашем послематчевом отчёте
👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Родри Эрнандес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Зидан получил приглашение от «Реала» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити» Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 «Реал» нашёл звёздную замену Модричу - цена минимум 70 млн евро «Ливерпуль» сообщил новость о Клоппе Игрок сборной Испании: «Я не боюсь Беллингема»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает»
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Англия Англия
2
1
2.45 2.95 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
01:16 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался после победы на Евро-2024
01:15 · Чемпионат Европы 2024
​Родри: «Мы творим историю»
01:08 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль прокомментировал победу на Евро-2024
00:59 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт объяснил замену Кейна в финале Евро-2024
00:54 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт дал комментарий после поражения в финале Евро-2024
00:49 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал, в чём было преимущество Испании над Англией
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании выиграла Евро-2024 с рекордом 1
00:35 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт ответил на вопрос о будущем после поражения Англии в финале Евро 1
00:31 · Чемпионат Европы 2024
Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024
00:27 · Чемпионат Европы 2024
Испанцы забили 15 голов на одном Евро – это рекорд
00:22 · Чемпионат Европы 2024
Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
00:18 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль получил награду после финала Евро-2024
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально
00:14 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте завоевал свой четвёртый трофей в тренерской карьере
00:13 · Чемпионат Европы 2024
Игроки сборной Испании получили специальные футболки после победы на Евро-2024
00:08 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев отреагировал на победу Испании на Евро-2024
00:06 · Чемпионат Европы 2024
Кейн проиграл шестой финал в карьере
00:04 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА назвал лучшего игрока финала Евро-2024
00:03 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвёртый раз
14 Июля
23:59 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро 2
23:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии не смогла выиграть Евро впервые
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Палмер – первый с Евро-2000 игрок, забивший в финале после выхода на замену
23:42 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты сборной Англии раскритиковали Кейна 1
23:37 · Чемпионат Европы 2024
Гол в финале Евро-2024 – первый для Палмера за сборную Англии
23:36 · Чемпионат Европы 2024
​Треугольник на трибуне - за финальным матчем Евро наблюдают как жена, так и любовница Кайла Уокера
Все новости