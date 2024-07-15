Де ла Фуэнте завоевал свой четвёртый трофей в тренерской карьере

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и его команда – чемпионы Европы. Испанцы обыграли в главном матче Евро-2024 сборную Англии (2:1).

Таким образом, де ла Фуэнте взял лишь свой четвёртый трофей в качестве тренера. В 2015 году молодые испанцы под его руководством стали чемпионами Европы до 19 лет, в 2019 году сборная Испании де ла Фуэнте стала чемпионом Европы до 21 года. А уже основная сборная Испании при специалисте победила в Лиге наций УЕФА в розыгрыше турнира-2022/23.

Больше подробностей о прошедшем матче финала Евро-2024 – в нашем послематчевом отчёте.