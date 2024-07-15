Игроки сборной Испании получили специальные футболки после победы на Евро-2024

В воскресенье вечером на Олимпийском стадионе в Берлине проходил финал чемпионата Европы. В нём сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. После игры футболистам испанской национальной команды вручили особенные футболки.

На футболках вместо фамилии можно увидеть надпись «Короли Европы» на испанском языке. А вместо игрового номера изображена цифра 4. Как известно, испанцы выиграли чемпионат Европы в четвёртый раз в истории. Ранее «красная фурия» выигрывала этот турнир в 1964, 2008 и 2012 годах.

В следующий раз сборная Испании соберётся в сентябре, когда начнётся новый сезон Лиги наций.