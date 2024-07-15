Губерниев отреагировал на победу Испании на Евро-2024

Сборная Испании стала чемпионом Европы. В финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счётом 2:1. В составе «красной фурии» результативными ударами отметились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль.

После финала публикацию в социальных сетях сделал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев. Перед финалом он прогнозировал победу Англии, но теперь «переобулся».

«Да, тополиный пух, жара, июль! Ветер уносит Англию! И всё-таки испанские тучи так жестоки… Победила игра, победил футбол! В Испании не сомневался никогда! В этом моё постоянство! Тут понимать надо!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвёртый раз в истории.