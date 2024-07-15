Кейн проиграл шестой финал в карьере

Форвард и лидер сборной Англии Гарри Кейн вновь остался без трофея. Его команда вечером воскресенья проиграла в финале Евро-2024 сборной Англии – 1:2.

Таким образом, Кейн проиграл уже шестой финал в своей карьере. У 30-летнего нападающего до сих пор нет ни одного трофея во взрослой карьере.

В 2015 и 2021 годах Кейн проиграл в финале Кубка лиги, в 2019 году – в финале Лиши чемпионов. В 2021 и 2024 годах были проиграны финалы чемпионатов Европы, в 2023 году «Бавария» вскоре после прихода в клуб Кейна проиграла в Суперкубке Германии.

Больше подробностей о прошедшем финальном матче – в нашем отчёте.