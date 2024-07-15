УЕФА назвал лучшего игрока финала Евро-2024

В воскресенье проходил финальный матч чемпионата Европы. В нём сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1 благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Лучшим игроком финального матча был признан вингер «красной фурии» Нико Уильямс. Информация об этом была размещена на официальном сайте УЕФА.

Уильямс не только забил гол, но и отметился множеством других полезных действий за 90 игровых минут на футбольном поле.

Добавим, что на клубном уровне Нико Уильямс представляет «Атлетик» из Бильбао. Слухи в последнее время активно связывают 22-летнего футболиста с топ-клубом в лице «Барселоны».