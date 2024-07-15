​Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвёртый раз

Сборная Испании обыграла англичан в финале чемпионата Европы со счётом 2:1, команда провела матч лучше и, в общем, заслужила эту победу. Для испанской национальной команды это был четвёртый успех в чемпионатах Европы - никто не побеждал чаще, следующими идут немцы с тремя победами.

Впервые испанская сборная выиграла самый престижный футбольный международный турнир континента в 1964 году, когда обыграла в финале сборную СССР. В 2008 году испанцы снова победили, на сей раз обыграв немцев, затем был 2012 год, и, наконец, 2024, нынешний, только что закончившийся чемпионат Европы.