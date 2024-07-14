Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро

Сборная Испании – чемпион Европы. «Красная фурия» обыграла в финале Евро-2024 сборную Англии со счётом 2:1.

Как делится Opta Sports, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт – первый тренер, который в своей карьере проиграл два финала Евро. Ни с кем ранее в истории такого не происходило. Три года назад англичане проиграли финал Евро-2020 в Лондоне в серии пенальти в матче против сборной Италии.

Напомним, что вперёд испанскую сборную в начале второго тайма вывел Нико Уильямс. Вышедший на замену Коул Палмер счёт сравнял, однако к концу матча вновь вперёд «красную фурию» вывел Микель Оярсабаль.

Как сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро