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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии не смогла выиграть Евро впервые

14 Июля 2024 • 23:58 Комментировать
Испания
2:1
Англия
окончен

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 завершился. В нём сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Авторами голов в составе победителей стали Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. Между этими голами результативным ударом отметился англичанин Коул Палмер.

В итоге у сборной Англии так и нет побед на чемпионатах Европы. Дважды «три льва» доходили до финалов, но в обоих случаях проигрывали – Италии на Евро-2020 (по пенальти после ничьей 1:1) и теперь Испании на Евро-2024.

В следующий раз сборная Англии постарается впервые в истории выиграть чемпионат Европы  через четыре года – в 2028 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии

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23:25 · Чемпионат Европы 2024
Англия пропускала первой во всех матчах плей-офф Евро-2024
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Кейна заменили после 60-й минуты финала Евро
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Только один игрок забивал в финале Евро будучи моложе Нико Уильямса
23:19 · Чемпионат Европы 2024
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23:09 · Чемпионат Европы 2024
Нико Уильямс забил сборной Англии в первой атаке второго тайма
23:07 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании сделал неожиданную замену в перерыве финала Евро-2024
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Кьеллини освистали фанаты сборной Англии
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев обратился к игрокам сборной Англии во время финала Евро-2024
22:48 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Испании и Англии не открыли счёт в первом тайме финала Евро
22:37 · Чемпионат Европы 2024
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22:27 · Чемпионат Европы 2024
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