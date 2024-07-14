Сборная Англии не смогла выиграть Евро впервые

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 завершился. В нём сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Авторами голов в составе победителей стали Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. Между этими голами результативным ударом отметился англичанин Коул Палмер.

В итоге у сборной Англии так и нет побед на чемпионатах Европы. Дважды «три льва» доходили до финалов, но в обоих случаях проигрывали – Италии на Евро-2020 (по пенальти после ничьей 1:1) и теперь Испании на Евро-2024.

В следующий раз сборная Англии постарается впервые в истории выиграть чемпионат Европы через четыре года – в 2028 году.