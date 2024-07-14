Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро

Сборные Испании и Англии сыграли в финале чемпионата Европы по футболу. Решающий матч за титул победителя Евро-2024 состоялся 14 июля.

Путь к решающему матчу у сборной Испании был куда сложнее – только в последних раундах «красная фурия» расправилась с командами Германии и Франции, затратив много усилий. Зато обнулились дисквалификации, теперь Дани Карвахаль и Робен Ле Норман могли появиться с первых минут. Педри же из-за травмы Евро-2024 завершил досрочно. А Англия на подготовку имела на сутки меньше, ведь их полуфинал против Нидерландов закончился со среды на четверг.

Без неожиданностей в стартовых составах, всё по лекалам предыдущих матчей и с главными исполнителями. Без неожиданностей и по ходу игры. Максимально плотно, максимально «душно», с обоюдным нежеланием ошибиться и обострять. Много борьбы – частенько на поле стартовали врачи. Счёт опасных моментов можно не вести.

Первый полумомент, он же первый удар в створ ворот состоялся в компенсированное к первому тайму время. Райс навесил со стандарта, сброс к углу вратарской организовали англичане, а Фил Фоден пробил в касание. Симон закрыл ближний угол, грамотно мяч отбив. Такой душный футбол больше на руку англичанам был, они получше себя чувствовали. А в перерыве ещё одна неприятная новость пришла для Испании – игру не смог продолжить Родри.

Вместо важнейшего полузащитника вышел Мартин Субименди, и казалось, что сильно сложнее теперь будет испанцам. Но они взбодрились и через две минуты счёт открыли. Карвахаль разогнал атаку, Ламин Ямаль ускорился к дуге штрафной площади и поперёк сыграл на Уильямса. Нико хлёстким ударом в касание уложил мяч точно в дальнюю «шестёрку» – 1:0.

Испанцы разогнались и останавливаться не собирались. Тут Ольмо мог снимать все вопросы. Нико Уильямс пробил, однако мяч застрял в гуще игроков и как раз Дани овладел им в центре штрафной площади. Испанец развернулся и технично пробил в дальний угол – немного не попал.

Продолжал создавать Ямаль. Шикарной передачей Ламин отправил Морату на рандеву с Пикфордом, Альваро слабо покатил мимо голкипера – защитник подстраховал выносом. Мог и сам Ламин отличиться, технично на смене движений поймав Шоу. Люк пробежал момент контакта с мячом, а Ямаль со средней дистанции крутил в угол. Мяч был пущен низом – Джордан Пикфорд парировал в кошачьем прыжке.

Множество моментов загубила Испания и была наказана на 73-й минуте в шальной контратаке. Прострел справа падающий Беллингем превратил в скидку на дугу штрафной площади. Коул Палмер с небольшим рикошетом пробил так, что мяч затрепыхался в дальнем углу – 1:1. Казалось, что овертайма не избежать, но «красная фурия» врубила характер. И пусть Ямаль свой шанс вновь не реализовал, пробив удобно для Пикфорда, второй гол всё-таки случился.

Микель Оярсабаль сам начал атаку передачей налево, а затем открылся на шикарный кросс Кукурельи. Буквально на мгновение опередил он Гехи и Пикфорда, проткнув мяч в створ – 2:1. В компенсированное время ещё было спасение Ольмо, вынесшего мяч с «ленточки» после удара Райса, а затем была неудержимая радость!

Сборная Испании – чемпион Европы! Четвёртый раз в своей истории, между прочим. Абсолютно заслуженно и по делу. Или нет? Высказывайтесь в опросе и комментариях.