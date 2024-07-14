Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории

Евро-2024 завершался топовым финалом, без выскочек. И победитель решающего матча (Испания или Англия) становился единственной командой, не проигравшей на турнире ни одного матча.

Болельщицкие симпатии находились на стороне испанцев. Их было модно хвалить с самого начала финального турнира. В отличие от остальных больших сборных, Испания выделялась игрой в атаку. Хотя в четвертьфинале против Германии она стала играть на удержание счёта – и поплатилась ответным голом в конце основного времени. Ну а в полуфинале испанцы спокойно довели дело до победы, целый второй тайм обороняя счёт 2:1 от инертных французов.

Англия сразу сделала заявку на звание самой скучной команды чемпионата. Скромнейшая победа над Сербией стала затравкой. Дальше вся эта канитель продолжилась до полуфинала, где Англия вдруг сыграла интереснее Нидерландов. А ведь до этого голландцев хвалили за красивые индивидуальные действия. В общем, в финале Евро второй раз подряд встретились Англия и команда из страны, начинающейся в русском языке на букву «И». В 2021 году это была Италия.

Англичанам было важно не проиграть финал чемпионата Европы второй раз подряд. Ну да, разве это могло быть неважно? Получалось большое несоответствие. АПЛ давно считается лучшей клубной лигой мира по трезвой оценке (всё-таки она, а не Первая лига России). При этом сборная Англии не знала трофеев с лохматого 1966 года. Тогда она взяла Кубок мира, а чемпионат Европы так и оставался для неё непокорённой целью.

Кто ожидал резвого начала в финале Евро-2024, тот прогадал. Испанцы быстро накидают англичанам парочку? Нет, такой сценарий не реализовался. Саутгейт настроил своих парней на крепкую оборону. Не давали «три льва» разыгрываться тем же Нико Уильямсу и Ямалю. Максимум, чего добивалась «красная фурия», это заблокированных прострелов и стандартов.

Нико Уильямс навесил слева с углового на дальний край вратарской, Родри поперечно скинул, а ле Норман в падении ткнул мяч значительно левее створа. Морате и Ольмо не имели свободу. Кейн с Фоденом отрабатывали на своей половине, прикрывая на фланге Ямаля. Из курьёзного – Стоунс вдруг решил забросить мяч назад Пикфорду. С претензией на автогол. А если б в створ?

Англичане реже приближались к чужим воротам, но старались вкладывать в эти подключения прилично энергии. Мельчили, стремились доводить до верного – и перебарщивали с этим. К концу первого тайма Беллингем слева отдал на Кейна, чей удар был заблокирован. Фоден ещё исхитрился пробить из неудобной позиции после штрафного – Симон в ближнем углу не сплоховал.

В перерыве де ла Фуэнте снял с игры Родри, который прихрамывал, покидая поле по окончании первого тайма. Субименди вышел вместо. А англичане слабину дали – пропустили уже на 47-й минуте. Ямаль сместился справа в центр – никто не остановил его. Шоу, Гехи, Стоунс, Уокер выстроились в бесполезную линию. Ямаль сделал пас влево Нико Ульямсу, который беспрепятственно поразил дальний угол (1:0).

Попрощали затем несколько раз испанцы своих оппонентов. Дальний удар Уильямса преобразился в передачу на Ольмо – тот не попал в правый угол. Мората справа выбрался на свидание с Пикфордом – хороший пас тут на счету Ямаля. Прокинул мяч Альваро мимо вратаря, однако ленточку защитил Стоунс. Нико Уильямс приложился низом с подступов к штрафной в левый угол – по факту чуть левее.

Англичане выдали активный отрезок из нескольких минут. Беллингем столкнул Ямаля с Ольмо и из-под Субименди пальнул рядом с левой штангой. «Рядом» здесь значит «мимо». Испания затем могла забить усилиями Ямаля, но Пикфорд его удар вытащил. Фабиан Руис издали пробил неточно. И тут Англия сделала то, что она делала в каждом из предыдущих матчей плей-офф. Она сравняла счёт до состояния 1:1.

Саутгейт пророческую произвёл замену. Не постеснялся убрать с поля Кейна – вместо него Уоткинс. Но речь о другой перестановке. Отправился на скамейку Майну – его заменил Палмер. Так вот, на 73-й минуте Сака прострелил слева в штрафную, Беллингем скинул за её пределы, а Палмер бильярдно низом загнал мяч в левый угол.

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Сборная Англии закрылась – чего ещё от неё было ожидать в такой ситуации? Ямаль получил момент и не переиграл Пикфорда. Зато Оярсабаль, выйдя на замену, опередил Гехи, замыкая прострел Кукурельи слева. Едва «три льва» не сравняли счёт снова, но Ольмо выбил мяч головой с ленточки. 2:1 – сборная Испании вытаскивает победу в финале чемпионата Европы и выигрывает континентальное первенство впервые после 2012 года и четвёртый раз в своей истории.

Кирилл Иванцов