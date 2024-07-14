Палмер – первый с Евро-2000 игрок, забивший в финале после выхода на замену

Сборная Англии в начале второго тайма пропустила от Испании, но позже смогла отыграться. Количество единиц на табло стадиона в Мюнхене уравнял Коул Палмер, который вышел на замену.

Как сообщает Opta, в финале чемпионата Европы игрок, вышедший на замену, забил впервые с 2000 года. На Евро-2000 такое достижение удалось Сильвену Вильтору из сборной Франции. Тогда «трёхцветные» сравняли счёт в компенсированное ко второму тайму время. В экстра-тайме французы вырвали трофей за счёт «золотого гола» в исполнении Давида Трезеге.

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