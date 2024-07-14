Фанаты сборной Англии раскритиковали Кейна

В финале чемпионата Европы играют сборные Испании и Англии. По ходу второго тайма главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт заменил нападающего – вместо Гарри Кейна на футбольное поле вышел Олли Уоткинс.

Авторитетный портал Goal обращает внимание на тот факт, что фанаты сборной Англии резко раскритиковали Кейна в социальных сетях. Ещё по ходу первого тайма многие призывали Саутгейта убрать капитана с поля.

По ходу второго тайма сборные Испании и Англии обменялись забитыми голами. Следить за финалом можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.