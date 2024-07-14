Гол в финале Евро-2024 – первый для Палмера за сборную Англии

Молодой талант «Челси» Коул Палмер сравнял счёт в финале Евро-2024. Дальним ударом за 18 минут до конца основного времени второго тайма Палмер поразил ворота Унаи Симона, сделав счёт 1:1.

Любопытно, но этот гол – первый гол для Палмера в карьере в сборной Англии. Ранее он провёл за «трёх львов» шесть матчей, в которых отмечался одним ассистом.

Напомним, что испанцев вперёд вывел голом в начале второго тайма Нико Уильямс. Сделал он это после ассиста от Ламина Ямаля.

Текстовая трансляция матча «красной фурии» и «трёх львов» проходит на нашем портале, до конца основного времени игры – порядка 15 минут.